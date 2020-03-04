Защитник Днепра-1 Шаповал: Уровень Шахтера выше Динамо

Защитник "Днепра-1" Владислав Шаповал прокомментировал матч 21-го тура УПЛ против "Шахтера" (1:4).

- Понятно, что нам было трудно и все сегодня разочарованы в первую очередь результатом. "Шахтер" нам указал на наши ошибки и слабые места. Уже когда вернемся домой, будем разбираться, и тренеры укажут нам на ошибки.

- Позади была такая славная победа над "Динамо", а почему получилось такое провальное начало игры с "Шахтером"? Опасались соперника? Ведь все же после перерыва команда доказала, что может выглядеть по-другому.

- Не могу сказать, что у нас была какая-то боязнь. Второй тайм мы действительно сыграли лучше - это тренеры в перерыве в раздевалке нам указали, что надо делать. Ну, а "Шахтер" действительно уровнем выше "Динамо".

- Впереди заключительная игра первого этапа против "Мариуполя". Есть желание дома сыграть значительно лучше?

- Конечно, нам хочется реабилитироваться перед болельщиками после такого поражения. Будем играть дома последний матч первого этапа чемпионата и сделаем все, чтобы победить и не разочаровывать наших болельщиков.