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Русин продлил контракт с Динамо

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(1 голосов)

Назарий пробудет в клубе ещё пять лет

Русин продлил контракт с Динамо
Новина українською

Назарий Русин подписал новый контракт с "Динамо". Соглашение с футболистом рассчитано до 2025 года.

Напомним, что Русин перешел в "Динамо" в 2015 году. Всего за "бело-синих" он провел 29 матчей, забил 7 голов.

"Хочу поблагодарить, в первую очередь, Богу за то, что он дал мне шанс остаться в киевском "Динамо" и продлить контракт на пять лет с такой большой командой, - поделился своими эмоциями Назарий. - Кроме того, хочу поблагодарить президента клуба , тренерам и партнерам по команде за то, что они помогли мне остаться здесь, а также своим родителям, девушке и всем близким людям. Я очень рад! Для меня это очень много значит.

Конкуренция за место в составе - это здорово, футболисты становятся намного лучше благодаря ей. А кто будет играть, я или Соль - будем видеть в течение сезона.

Что касается того, что я был наилучшим бомбардиром "Динамо" на зимних сборах, то это всегда приятно, но главное - забивать в официальных играх, и я хочу забить как можно больше мячей".

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В статье: Динамо (Киев) Назарий Русин
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua
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Комментарии (1)
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таврия19752009 (симферополь)
05.03.2020 в 16:58
Сумашедший нет уйти в Зарю
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