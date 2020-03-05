Шаблий: Русин - это будущее Динамо и сборной Украины

Агент Вадим Шаблий прокомментировал новый контракт форварда "Динамо" и своего клиента Назария Русина.

"Форвард Назарий Русин продлил контракт с киевским "Динамо". Я вижу в этом футболисте будущее не только "Динамо", но и сборной Украины. Его успех зависит от ежедневной работы, амбиций и целеустремленности. Русин прогрессирует из года в год и составил достойную конкуренцию в линии атаки "Динамо".

Я уверен в твоих силах! Желаю много голов и победных матчей!" - написал Шаблий.

Напомним, что нвоое соглашение игрока рассчитан на 5 лет.