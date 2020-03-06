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Арендованный Александрией Вантух в матче с Динамо не сыграет

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне не разрешили игроку играть против себя

Арендованный Александрией Вантух в матче с Динамо не сыграет
Новина українською

Полузащитник "Александрии" Роман Вантух, арендованный "горожанами" у "Динамо", в матче 22-го тура УПЛ против киевлян не сыграет.

Такое условие прописано в арендном контракте игрока.

Отметим, что прошлый год футболист провел в аренде в "Олимпике", сыграв за донецкую команду 22 матча и забив 3 мяча.

Матч "Александрия" - "Динамо" состоится в субботу 7 марта и начнется в 17:00.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Роман Вантух
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (3)
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таврия19752009 (симферополь)
06.03.2020 в 19:43
А где болельщики Динамо и слова про арендовец и не дают играть Ая яй
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0
-3
Лекарь (село Дарница)
06.03.2020 в 20:21
Какой глупый крото-тролль
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+1
0
v.grischuk (Винница)
06.03.2020 в 19:01
Эх! А так бы хет-рик верняк бы оформил)))
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0
-4

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