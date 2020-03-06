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Арендованный Александрией Вантух в матче с Динамо не сыграет
Киевляне не разрешили игроку играть против себя
Полузащитник "Александрии" Роман Вантух, арендованный "горожанами" у "Динамо", в матче 22-го тура УПЛ против киевлян не сыграет.
Такое условие прописано в арендном контракте игрока.
Отметим, что прошлый год футболист провел в аренде в "Олимпике", сыграв за донецкую команду 22 матча и забив 3 мяча.
Матч "Александрия" - "Динамо" состоится в субботу 7 марта и начнется в 17:00.
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Источник:ФК Динамо
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Комментарии (3)
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таврия19752009 (симферополь)
06.03.2020 в 19:43
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0
-3
Лекарь (село Дарница)
06.03.2020 в 20:21
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+1
0
v.grischuk (Винница)
06.03.2020 в 19:01
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-4
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