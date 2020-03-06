Арендованный Александрией Вантух в матче с Динамо не сыграет

Полузащитник "Александрии" Роман Вантух, арендованный "горожанами" у "Динамо", в матче 22-го тура УПЛ против киевлян не сыграет.

Такое условие прописано в арендном контракте игрока.

Отметим, что прошлый год футболист провел в аренде в "Олимпике", сыграв за донецкую команду 22 матча и забив 3 мяча.

Матч "Александрия" - "Динамо" состоится в субботу 7 марта и начнется в 17:00.