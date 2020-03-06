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Лидер Карпат пропустит дерби с Львовом

Премьер-лига
(1 голосов)

Егор Назарина пропустит матч из-за перебора желтых карточек

Лидер Карпат пропустит дерби с Львовом
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Хавбек "Карпат" Егор Назарина не сможет помочь команде в дерби с ФК "Львов".

В матче прошлого тура против "Александрии" (0:4) Егор получил четвёртое предупреждение в этом сезоне и следовательно, вынужден пропустить львовское дерби.

Зато Геннадий Пасич отбыл дисквалификацию и сможет сыграть против "горожан".

У "Львова" перед матчем две потери: защитники Антон Братков и Сергей Борзенко также не сыграют в воскресенье из-за перебора желтых карточек.

Напомним, что матч "Львов" – "Карпаты" состоится в воскресенье 8 марта и начнется в 14:00.

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В статье: ФК Львов Антон Братков Сергей Борзенко Карпаты (Львов) Геннадий Пасич Егор Назарина
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Источник:
ФК Карпаты

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