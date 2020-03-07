Десна - Заря. Анонс, прогноз, когда и где смотреть матч, составы

Favbet-лига. Первый этап. Заключительный тур

7 марта. Чернигов. ОУСЦ "Чернигов", Начало в 14:00

"Десна" (Чернигов) - "Заря" (Луганск)

Главный арбитр - Екатерина Монзуль

Ассистенты: Марина Стрелецкая и Александра Ардашева

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>

Телетрансляция - "УНІАН ТБ"

Интернет-трансляция - UA-Футбол, 1plus1.video и FootballHub

Цифры и факты

"Заря" встречает окончение первого этапа чемпионата на втором месте. Подопечные Виктора Скрипника опережают "Динамо" на один балл и на четыре - "Десну". Черниговчане на четвёртой строчке и с ещё теоретическими шансами на битву даже за вторую позицию. Впрочем, нельзя забывать, что за спиной - "Александрия", которая отстаёт от коллектива Александра Рябоконя на два очка.

помимо важности матча в таблице УПЛ это также будет любопытная дуэль второго и третьего бомбардиров текущего чемпионата: черниговчанина Александра Филиппова и луганчанина Богдана Леднева. На счету обоих по 11 голов в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

"Заря" - единственная команда, которая выиграла все три официальных матча в 2020 году. "Чёрно-белые коты" поочерёдно справились с "Мариуполем", "Олимпиком" и "Львовом" - примечательно, что никто из этой тройки не идёт выше седьмого места, поэтому календарь на старте года можно считать для луганчан удобным. Также обращает на себя внимание, что в двух играх из трёх были минимальные победы.

у "Десны" при двух победах на старте года ("Мариуполь" и "Олимпик") есть также поражение "Шахтёру". Черниговчане наряду с "Александрией" - пока что самые результативные команды второй части сезона. Оба коллектива за три "весенних" тура забили по шесть голов. У "Зари" немного меньше - пять.

"Десне" лучше удаются выездные матчи, чем домашние. По ходу текущего сезона в гостях "северяне" набрали на девять баллов больше, выиграв дома всего четыре раза из десяти домашних попыток.

поединок первого круга завершился победой "Зари" 2:1. Дегтярёв в первом тайме вывел "Десну" вперёд, а в последнюю десятиминутку Леднев и Юрченко перевернули игру в пользу луганчан.

Леван Арвеладзе и Филипп Будковский только этой зимой перебрались из "Зари" в "Десну".

Составы

"Десна"

Не сыграют: -

Александр Рябоконь вряд ли изменит себе, поэтому выпустит привычный для себя состав (хоть график игр для команды сейчас очень непростой). Прогнозируем, что Фаворов вернётся в оборону, а справа в полузащите сыграет отдохнувший Гуцуляк: такм образом Конопле места в старте не найдётся.

Ориентировочный состав "Десны" (слева - направо): Паст - Мостовой, Тамм, Гитченко, Фаворов - Домбровский, Арвеладзе - Гуцуляк, Тотовицкий, Картушов - Филиппов.

"Заря"

Не сыграют: Тымчик (дисквалификация), Михайличенко, Абу-Ханна (оба - травмы)

Виктор Скрипник после предыдущей игры дал понять, что против "Десны" в воротах рассчитывает на Махарадзе. Также должны вернуться в старт после дисквалификаций Михайличенко и Юрченко. Ну, а Тымчика может заменить легенда клуба, Каменюка.

Ориентировочный состав "Зари" (слева - направо): Махарадзе - Михайличенко, Чеберко, Вернидуб, Каменюка - Иванисеня - Кочергин, Леднев, Юрченко - Перович, Кабаев.

Прогноз на матч Десна - Заря Александра Рыженко

Если судить по последним матчам в мид-уик, то "Заря" выглядит, конечно. поинтересней. Но в целом, шансы на успех достаточно равные, что подтверждают букмекерские котировки. Хотя лучше ставить, пожалуй, всё-таки на голы: у обеих команд неплохая линия нападения, поэтому как минимум по одному голу каждая из сторон должна создать.

Ставка: тотал больше 2,0 за 1,68.

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