Висенте Гомес: Результат всегда справедлив. Проблему нужно искать в себе

Главный тренер донецкого "Олимпика" Висенте Гомес поделился мыслями после поражения от "Ворсклы" в матче 22-го тура УПЛ.

- Вы принимаете такой исход матча? Справедлив ли результат игры на ваш взгляд?

- Результат всегда справедлив. Проблему нужно искать в себе. Мы вновь создали достаточно моментов у ворот соперника, но не смогли их реализовать. В этом компоненте Ворскла нас превзошла. Они сумели забить гол.

- В первом тайме ваши футболисты получили целых 5 желтых карточек. Верили ли вы, что ваша команда сможет закончить поединок в полном составе?

- Конечно, сложно было на это рассчитывать, но иногда нужно просто принять это и пытаться делать все, чтобы выйти из этой ситуации.

- Как думаете, пригодился бы на сегодняшнем матче VAR?

- Это не важно. Я всегда принимаю решения арбитра. Я бы не стал сетовать на судейство в сегодняшней игре.

- Чего сейчас не хватает Олимпику для достижения результата?

- Сложный вопрос. Существует проблема результата. Мы показываем хороший футбол, создаем моменты в атаке, при этом не позволяем соперникам много создавать у наших ворот. Мы не реализовываем свои возможности, после чего пропускаем голы, и результат ускользает от нас. У нас есть только один выход – продолжать работать и двигаться вперед, не теряя веру в свои силы.

- Не существует ли давления со стороны руководства из-за отсутствия результата?

- Нет, у нас отличные отношения с президентом клуба. Мы не так часто общаемся напрямую, поскольку я не говорю на украинском или русском, но мы остаемся на связи и вместе переживаем эту сложную ситуацию.