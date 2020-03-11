  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Степаненко в 18 лет мог оказаться в Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Степаненко в 18 лет мог оказаться в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Об этом рассказала мама игрока

Степаненко в 18 лет мог оказаться в Динамо
Новина українською

Хавбек "Шахтера" Тарас Степаненко, в юном возрасте мог оказаться в "Динамо". Об этом рассказала мама игрока Наталья.

"Ему тогда было 18 лет. За ним следил не только "Шахтер", но и "Динамо". Но Тарас получил травму, его прооперировали. И в "Динамо" о нем забыли.

Сын восстанавливался от операции около полугода. Вернулся на поле, но "Динамо" даже не вспоминал. А когда предложил "Шахтер", то "Динамо" сразу вспомнило, мол, мы тебя хотели взять! Но было уже слишком поздно", - рассказала мама игрока.

Напомним, что сегодня Тарас Степаненко перенес операцию на мениске и пропустит около месяца.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тарас Степаненко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
football24

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарница)
11.03.2020 в 21:23
Мораль: плохое Динамо и весь в белом Шахтер. И герой Степаненко.
Ответить
0
0
avatar
Como estas (Santa-Pola)
11.03.2020 в 21:49
С чего такие выводы? Тут и намека нет, если читать внимательно, а не только заголовок)))
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
11.03.2020 в 22:04
Я внимательно прочитал
0
0
avatar
scorpius (Ck)
11.03.2020 в 22:25
Или так: в селекции как в большой семье - е**лом не счелкают, хотя твой варик тоже очень даже ничего)
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...