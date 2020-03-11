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Степаненко в 18 лет мог оказаться в Динамо
Об этом рассказала мама игрока
Хавбек "Шахтера" Тарас Степаненко, в юном возрасте мог оказаться в "Динамо". Об этом рассказала мама игрока Наталья.
"Ему тогда было 18 лет. За ним следил не только "Шахтер", но и "Динамо". Но Тарас получил травму, его прооперировали. И в "Динамо" о нем забыли.
Сын восстанавливался от операции около полугода. Вернулся на поле, но "Динамо" даже не вспоминал. А когда предложил "Шахтер", то "Динамо" сразу вспомнило, мол, мы тебя хотели взять! Но было уже слишком поздно", - рассказала мама игрока.
Напомним, что сегодня Тарас Степаненко перенес операцию на мениске и пропустит около месяца.