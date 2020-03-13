Геннадий Пасич: Я еще никогда не играл против брата в официальных матчах

Новичок "Карпат" Геннадий Пасич рассказал о своей адаптации в команде, ментальной связи со своим братом-близнецом Евгением и борьбе за выживание в УПЛ.

- Геннадий, скоро пройдет месяц, с тех пор ты стал игроком "зелено-белых". Каковы твои первые впечатления?

- Мне нравится во Львове. Я жил здесь, когда еще выступал за "Верес". В коллективе также все замечательно. Во-первых, ребята поддерживают друг друга. Кроме того, у нас есть характер и большое желание. В физическом плане также все хорошо - я готов на сто процентов.

- Выступления в "Карпатах" особые для тебя, ведь ты впервые выступаешь в разных командах с братом.

- О да, это очень трудно. Даже родители и знакомые говорят, что нельзя разлучать братьев. Я привык постоянно быть с Евгением - сейчас без него грустно. Например, в Киеве мы жили рядом - буквально в 200 метрах. Условно говоря, брата заменить трудно, но у нас дружный коллектив и я стараюсь общаться со всеми партнерами. Возможно, чуть больше с Дубинчаком, Козаком и Бойчуком.

- Братья-футболисты в интервью часто рассказывали о том, что они инстинктивно и подсознательно чувствуют родного человека на поле. У вас тоже так?

- Это правда, я тоже обращал на это внимание. Особенно на тренировках такие вещи проявлялись - Евгений забегает, а я чувствую, что можно ему забросить на ход или вывести на ударную позицию. Мы действительно чувствуем друг друга.

- Как часто созваниваетесь?

- Почти каждый день. Очень редко бывают такие дни, когда мы не общаемся. В таком случае обязательно переписываемся. А еще традиционно общаемся после каждого матча.

- Традиционный вопрос в вашей ситуации - кто старший: ты или Евгений?

- Я родился раньше на 15 минут (улыбается).

- Вас часто путали партнеры в предыдущих командах?

- Нет, закономерность заключалась в другом. Футболисты нас различали, а вот с тренерами бывало всякое. На самом деле, если внимательно присмотреться, то мы - разные. К тому же я женат и имею татуировки, а Евгений - нет.

- Наличие двух парней в квартире всегда имеет определенные последствия. Признайтесь, разбивали вазы дома?

- В однокомнатной квартире не сильно разгонишься. Поэтому дома почти не играли в футбол. Зато родителям постоянно приходилось покупать нам обувь - очень быстро его "убивали".

- Ваша мама частенько комментирует карпатовские новости в соцсетях.

- Да, она очень волнуется. Родители вообще стараются следить за всеми поединками и сильно переживают за меня и мою команду.

- У вас с братом особые цифры на спине. Когда возникла идея взять 41-й и 42-номера?

- Еще в дубле "Днепра". Мы их даже не выбирали - нам просто дали свободны. А во всех последующих командах мы берем сознательно такие цифры.

- Конкурентов за такие нетрадиционные номера, пожалуй, нет?

- Да, мы на протяжении всей карьеры играем со своими номерами. В "Нефтянике", "Вересе" и "Олимпике" они были вакантными. В конце концов, если 41-й за кем закрепят, то я возьму другой номер, не проблема.

- "Карпатам" и "Олимпику" предстоит отчаянная борьба в плей-офф. Через несколько туров Евгений и его команда приедут во Львов.

- Жду с нетерпением эту встречу. Очень хочу забить в ворота дончан. Кроме того, я никогда не играл против брата в официальных матчах. Только бывало, что на тренировках могли выступать за разные команды.

- До перехода в "Карпаты" ты забил три гола в ворота львовской команды в трех разных матчах.

- Мне даже трудно объяснить такую ​​"любовь" - я тоже заметил эту закономерность, однако не могу прокомментировать, почему так происходило. Настраивался на "Карпаты", как и на других соперников, но чаще всего забивал именно им. Теперь хочу пережить новые ощущения - забить гол в статусе футболиста "зелено-белых".

- В субботу состоится очередное львовское дерби. Какие ожидания?

- Мы хотим победить. Хорошо знаем ПФК "Львов", теперь должны качественно сыграть. Нам необходимы победы, а предстоящая игра фактически может расцениваться, как таковая, где будет разыгрываться шесть очков.