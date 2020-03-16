У Висенте Гомеса была претензия к Олимпику по зарплате - ТаТоТаке

Ведущий ТаТоТаке Сергей Болотников заявил, что для отставки испанского специалиста "Олимпика" Висенте Гомеса нашлось сразу несколько причин.

Накануне в программе говорили, что тренер был недоволен селекционной работой клуба во время зимней паузы.

Сейчас всплыла еще и финансовая проблема. Гомес очень настаивал, чтобы ему платили "белую" зарплату. Ему начали платить то "белую", то "черную" ...Он начал предъявлять еще и эту претензию. Когда появилась такая проблема, Гельзин перестал его держать и отпустил.

Другой ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский отметил, что за месяц работы в "Олимпике" Висенте Гомес получал 10 000 евро. В то же время самый высокооплачиваемый игрок команды капитан Дмитрий Гришко - 5000 евро.

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Напомним, что на прошлой неделе Висенте Гомес был уволен и покинул Украину. Вместо него исполняющим обязанности назначен Игорь Климовский. На этих выходных он выводил команду на матч с "Ворсклой" (1:1).