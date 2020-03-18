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Дикий: В случае, если чемпионат УПЛ не будет доигран, решение примет общий сбор клубов

Премьер-лига
(1 голосов)

Решение будет приниматься большинством участников

Дикий: В случае, если чемпионат УПЛ не будет доигран, решение примет общий сбор клубов
Новина українською

Исполнительный директор Премьер-лиги Евгений Дикий рассказал о приостановке чемпионата в связи с пандемией коронавируса.

"Для того чтобы нам доиграть чемпионат нужно хотя бы 1,5 месяца.

В случае форс-мажорных обстоятельств, если будет такая ситуация, что нам не удастся доиграть чемпионат, решение примет общий сбор клубов УПЛ и передадут его на утверждение УАФ. Такая процедура у нас предусмотрена на данный момент", - сказал Дикий.

Также функционер заявил, что в случае, если некоторые члены УПЛ останутся не удовлетворены решение большинства, у них не будет права обжаловать решение, так как у них не будет для этого правовых норм.

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В статье: Украинская Премьер-лига Евгений Дикий коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
18.03.2020 в 19:18
Так ведь вариантов не много. А времени совсем мало ... не довольными могут быть три первых клуба второй шестерки отсутствием плей-офф за еврокубки и один вылетом , Карпаты. Но это по мелочам ... есть еще ДК на третьем месте без лиги чемпионов. А в остальном , прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо...
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Пришта Литин (Киев)
18.03.2020 в 19:16
А Кубок доиграют, ведь там всего три матча до определения победителя?
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0
0
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simargl (Чернигов)
18.03.2020 в 19:20
Как процесс пойдет ... карантин может перейти в чрезвычайное положение, а это минимум на пару месяцев ,как показывает жизнь первопроходцев.
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