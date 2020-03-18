Дикий: В случае, если чемпионат УПЛ не будет доигран, решение примет общий сбор клубов

Исполнительный директор Премьер-лиги Евгений Дикий рассказал о приостановке чемпионата в связи с пандемией коронавируса.

"Для того чтобы нам доиграть чемпионат нужно хотя бы 1,5 месяца.

В случае форс-мажорных обстоятельств, если будет такая ситуация, что нам не удастся доиграть чемпионат, решение примет общий сбор клубов УПЛ и передадут его на утверждение УАФ. Такая процедура у нас предусмотрена на данный момент", - сказал Дикий.