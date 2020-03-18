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Санжар: Все игроки Карпат будут там, где нет какого-то большого скопления людей

Премьер-лига
(1 голосов)

Карпаты на две недели на карантине

Санжар: Все игроки Карпат будут там, где нет какого-то большого скопления людей
Новина українською

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар рассказал о том, как команда будет работать на время карантина.

"Команду мы распустили на две недели. Некоторые ребята уехали домой, некоторые – остались во Львове. Все получили индивидуальные задания. Все будут там, где нет какого-то большого скопления людей.

Как только будет что-то меняться, будут какие-то новости, уже будем дальше принимать решения, отталкиваясь от этого", - сказал Санжар.

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В статье: Роман Санжар Карпаты (Львов)
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Источник:
ТК Футбол

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