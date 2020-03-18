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Санжар: Все игроки Карпат будут там, где нет какого-то большого скопления людей
Карпаты на две недели на карантине
Главный тренер "Карпат" Роман Санжар рассказал о том, как команда будет работать на время карантина.
"Команду мы распустили на две недели. Некоторые ребята уехали домой, некоторые – остались во Львове. Все получили индивидуальные задания. Все будут там, где нет какого-то большого скопления людей.
Как только будет что-то меняться, будут какие-то новости, уже будем дальше принимать решения, отталкиваясь от этого", - сказал Санжар.
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Источник:ТК Футбол
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