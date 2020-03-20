ТК Футбол: Рафаилов уходит из Зари из-за "недопонимания" с Геллером

Стала известна причина, по которой генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов покинет клуб.

Как сообщает ТК "Футбол", у функционера недопонимание с владельцем "Зари" Евгением Геллером.

При этом, сам Рафаилов отказывается комментировать любую информацию по этому поводу:

"Ко мне не надо обращаться по этому поводу. Что вы хотите узнать? Я не могу это прокомментировать. Не могу и не хочу. Я ничего не комментирую", – сказал Рафаилов.