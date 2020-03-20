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ТК Футбол: Рафаилов уходит из Зари из-за "недопонимания" с Геллером
Гендир побил горшки с владельцем клуба
Стала известна причина, по которой генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов покинет клуб.
Как сообщает ТК "Футбол", у функционера недопонимание с владельцем "Зари" Евгением Геллером.
При этом, сам Рафаилов отказывается комментировать любую информацию по этому поводу:
"Ко мне не надо обращаться по этому поводу. Что вы хотите узнать? Я не могу это прокомментировать. Не могу и не хочу. Я ничего не комментирую", – сказал Рафаилов.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (1)
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Yurgensal (Северодонецк)
20.03.2020 в 23:54
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