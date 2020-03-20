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ТК Футбол: Рафаилов уходит из Зари из-за "недопонимания" с Геллером

Премьер-лига
(1 голосов)

Гендир побил горшки с владельцем клуба

ТК Футбол: Рафаилов уходит из Зари из-за "недопонимания" с Геллером
Новина українською

Стала известна причина, по которой генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов покинет клуб.

Как сообщает ТК "Футбол", у функционера недопонимание с владельцем "Зари" Евгением Геллером.

При этом, сам Рафаилов отказывается комментировать любую информацию по этому поводу:

"Ко мне не надо обращаться по этому поводу. Что вы хотите узнать? Я не могу это прокомментировать. Не могу и не хочу. Я ничего не комментирую", – сказал Рафаилов.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов Евгений Геллер
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Yurgensal (Северодонецк)
20.03.2020 в 23:54
К сожалению, сожаления нет.
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