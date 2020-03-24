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Деметрадзе: Помню драку с Хацкевичем, но не до крови
Такое бывает
Экс-игрок "Динамо" Георгий Деметрадзе вспомнил о конфликте с партнером по команде Александром Хацкевичем.
"Драку помню, а за что – не помню. Но не до крови. Такое бывает", – сказал Деметрадзе.
Напомним, что грузинский форвард играл за "Динамо" с 1999 по 2000 год.
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Источник:Youtube канал Любители
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