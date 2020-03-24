Деметрадзе: Помню драку с Хацкевичем, но не до крови

Экс-игрок "Динамо" Георгий Деметрадзе вспомнил о конфликте с партнером по команде Александром Хацкевичем.

"Драку помню, а за что – не помню. Но не до крови. Такое бывает", – сказал Деметрадзе.

Напомним, что грузинский форвард играл за "Динамо" с 1999 по 2000 год.