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Деметрадзе: Помню драку с Хацкевичем, но не до крови

Премьер-лига
(1 голосов)

Такое бывает

Деметрадзе: Помню драку с Хацкевичем, но не до крови
Новина українською

Экс-игрок "Динамо" Георгий Деметрадзе вспомнил о конфликте с партнером по команде Александром Хацкевичем.

"Драку помню, а за что – не помню. Но не до крови. Такое бывает", – сказал Деметрадзе.

Напомним, что грузинский форвард играл за "Динамо" с 1999 по 2000 год.

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В статье: Александр Хацкевич Динамо (Киев) Георгий Деметрадзе
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