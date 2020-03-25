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Тренер Олимпика призывает в случае завершения УПЛ расширить лигу до 16 команд
На следующий сезон
Тренер по физподготовке "Олимпика" Антон Дяченко рассказал о том, как проводит время на карантине, какие нагрузки получают футболисты первой команды.
Тренер отмечает, что без надобности на улице время не проводит, а для ребенка прогулки осуществляет в местах без большого скопления людей.
Ситуация, мягко говоря, необычная ... Зацепила весь мир ... Но нам нужно, сконцентрироваться на том, что от нас зависит и следовать рекомендациям ВООЗ, не паниковать и ждать, пока ситуация не стабилизируется.
Основная цель для нас сейчас - поддержание физической формы. Поэтому разработали базовую программу с учетом отсутствия возможности посещать тренажерный зал, а так же отсутствие большого арсенала инвентаря у игроков.
Упражнения в ней преимущественно общего характера, немного упражнений для верхней части тела, не всегда реализуемо при соревновательного периода, а основная нагрузка направлено на ноги.
Следующий шаг - это поддержка связи с ребятами, обсуждение деталей выполнения задач и помощь в решении и устранение проблем, если они появляются.
Дяченко спросили, как, по его мнению, следует действовать, если чемпионат в УПЛ так и не удастся завершить, как оптимально распределить места в турнирной таблице.
Я думаю, что вариант с сохранением текущего положения мест в турнирной таблице и расширением лиги еще на 4 команды будет оптимальным решением для сложившейся ситуации.