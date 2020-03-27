Назовите лучших бомбардиров Днепра в Чемпионате Украины. КВИЗ

Мы продолжаем проверять вас на знание истории украинского футбола. После "Динамо" и "Шахтера" предлагаем вам назвать 20 лучших бомбардиров "Днепра" в чемпионатах Украины, начиная с 1992 и заканчивая 2017-м, когда легендарный клуб вылетел из высшего дивизиона. Как и в предыдущих случаях на все про все у вас четыре минуты, ответы (только фамилии игроков) можно вводить как на украинском, так и на русском языках. Напоминаем, что в левой колонке подсказка - количество матчей, голов и гражданство того или иного бомбардира. Вводить ответы можно в произвольном порядке. За дело!

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