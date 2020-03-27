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Назовите лучших бомбардиров Днепра в Чемпионате Украины. КВИЗ

Премьер-лига
(1 голосов)

Будет непросто, но интересно

Назовите лучших бомбардиров Днепра в Чемпионате Украины. КВИЗ
UA-Футбол
Новина українською

Мы продолжаем проверять вас на знание истории украинского футбола. После "Динамо" и "Шахтера" предлагаем вам назвать 20 лучших бомбардиров "Днепра" в чемпионатах Украины, начиная с 1992 и заканчивая 2017-м, когда легендарный клуб вылетел из высшего дивизиона. Как и в предыдущих случаях на все про все у вас четыре минуты, ответы (только фамилии игроков) можно вводить как на украинском, так и на русском языках. Напоминаем, что в левой колонке подсказка - количество матчей, голов и гражданство того или иного бомбардира. Вводить ответы можно в произвольном порядке. За дело!

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В статье: Роман Зозуля Евгений Коноплянка Евгений Селезнев квиз от UA-Футбол Днепр
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Комментарии (1)
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mr.butters (Одесса)
27.03.2020 в 12:56
11 верных из 20. Современных узнать достаточно просто, а вот со «старичками» все куда сложнее))
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