Ящишин: Вопрос о сокращении зарплат в Карпатах пока что не стоит

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин рассказал, как карантин может отразиться на зарплатах и контрактах футболистов львовского клуба.

"Вы же прекрасно знаете, какая у нас финансовая ситуация. Поэтому в "Карпатах" сейчас вопрос [о сокращении зарплат футболистов в связи с уменьшением поступлений] не стоит. Это не самое важное, что сейчас может быть. Нам сейчас необходимо иметь понимание, продолжится ли чемпионат.

Клуб не в отпуске, мы все работаем. Единственное, работаем удаленно. Поэтому нет никаких причин что-то менять в отношении зарплат работников клуба.

Все будет зависеть от будущего украинского футбола в целом. От многих факторов – инвестиций, жизнедеятельности клуба, и тому подобное. Сейчас загадывать, будем ли мы продлевать контракты с игроками, преждевременно", - сказал Ящишин.