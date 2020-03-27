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Ящишин: Вопрос о сокращении зарплат в Карпатах пока что не стоит

Премьер-лига
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У клуба другие проблемы

Ящишин: Вопрос о сокращении зарплат в Карпатах пока что не стоит
Новина українською

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин рассказал, как карантин может отразиться на зарплатах и контрактах футболистов львовского клуба.

"Вы же прекрасно знаете, какая у нас финансовая ситуация. Поэтому в "Карпатах" сейчас вопрос [о сокращении зарплат футболистов в связи с уменьшением поступлений] не стоит. Это не самое важное, что сейчас может быть. Нам сейчас необходимо иметь понимание, продолжится ли чемпионат.

Клуб не в отпуске, мы все работаем. Единственное, работаем удаленно. Поэтому нет никаких причин что-то менять в отношении зарплат работников клуба.

Все будет зависеть от будущего украинского футбола в целом. От многих факторов – инвестиций, жизнедеятельности клуба, и тому подобное. Сейчас загадывать, будем ли мы продлевать контракты с игроками, преждевременно", - сказал Ящишин.

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В статье: Карпаты (Львов) Ростислав Ящишин
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Источник:
Трибуна

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