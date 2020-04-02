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Несмачный: При Газзаеве было единственное желание – покончить с футболом
Сравнил тренировки с Лобановским
Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Андрей Несмачный вспомнил свои выступления при двух тренерах - Валериях Лобановском и россиянине Газзаеве.
Андрея спросили, у кого из них тренировки были физически тяжелее.
Если сказать, где больше эффективности, то однозначно в Лобана. У Газзаева это была беготня без смысла. Не было идеи, конструктива, к футболу это никак не имело никакого отношения. После игры, до игры - все время бегаем!
Уже XXI век на улице, все технологии есть, подготовка ...Нельзя на багаже СССР в современный футбол играть - все желание пропадает!
У меня было единственное желание - покончить с футболом, что я и сделал. Не играю, не попадаю в список из 18 игроков на матч, а бегаю, как конь - это было при Газзаеве.
С российским тренером было очень тяжело психологически.
Не понимаешь, зачем ты работаешь. А с Лобановским было легче, потому что те элементы, которые отрабатываются, их потом применяешь на поле.
Игра один на один или тест Купера на сборе - ты понимаешь, что это нужно. А когда во время чемпионата непонятно зачем выполняешь беговую работу - это более всего сказывается на психологии.