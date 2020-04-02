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Несмачный: При Газзаеве было единственное желание – покончить с футболом

Премьер-лига
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Сравнил тренировки с Лобановским

Несмачный: При Газзаеве было единственное желание – покончить с футболом
Новина українською

Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Андрей Несмачный вспомнил свои выступления при двух тренерах - Валериях Лобановском и россиянине Газзаеве.

Андрея спросили, у кого из них тренировки были физически тяжелее.

Если сказать, где больше эффективности, то однозначно в Лобана. У Газзаева это была беготня без смысла. Не было идеи, конструктива, к футболу это никак не имело никакого отношения. После игры, до игры - все время бегаем!

Уже XXI век на улице, все технологии есть, подготовка ...Нельзя на багаже ​​СССР в современный футбол играть - все желание пропадает!

У меня было единственное желание - покончить с футболом, что я и сделал. Не играю, не попадаю в список из 18 игроков на матч, а бегаю, как конь - это было при Газзаеве.

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С российским тренером было очень тяжело психологически.

Не понимаешь, зачем ты работаешь. А с Лобановским было легче, потому что те элементы, которые отрабатываются, их потом применяешь на поле.

Игра один на один или тест Купера на сборе - ты понимаешь, что это нужно. А когда во время чемпионата непонятно зачем выполняешь беговую работу - это более всего сказывается на психологии.

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В статье: Валерий Газзаев Валерий Лобановский Андрей Несмачный Динамо (Киев)
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Источник:
Бомбардир

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