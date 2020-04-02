Несмачный: При Газзаеве было единственное желание – покончить с футболом

Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Андрей Несмачный вспомнил свои выступления при двух тренерах - Валериях Лобановском и россиянине Газзаеве.

Андрея спросили, у кого из них тренировки были физически тяжелее.

Если сказать, где больше эффективности, то однозначно в Лобана. У Газзаева это была беготня без смысла. Не было идеи, конструктива, к футболу это никак не имело никакого отношения. После игры, до игры - все время бегаем!

Уже XXI век на улице, все технологии есть, подготовка ...Нельзя на багаже ​​СССР в современный футбол играть - все желание пропадает!

У меня было единственное желание - покончить с футболом, что я и сделал. Не играю, не попадаю в список из 18 игроков на матч, а бегаю, как конь - это было при Газзаеве.