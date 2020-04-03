Суркис: Если бы чемпионат остановили после 22-х туров, я бы первый поздравил Шахтер с заслуженным чемпионством

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался относительно судьбы нынешнего сезона в УПЛ.

"Сегодня футболисты так соскучились по футболу, что готовы играть не каждые 3 дня на четвертый, а каждые два на третий. "Динамо" так точно! Лишь-бы закончить чемпионат и все было честно. Вот "Шахтер" выиграл чемпионат - выиграл. Вопросов нет.

Если бы спросили, то я бы первый поднял руку и сказал, что "Шахтер" - заслуженный чемпион по тем матчам, что мы сыграли между собой и по итогам 22 туров. "Шахтер" - первый, "Динамо" - второе, "Заря" - третья, "Десна" - четвертая, "Александрия" - 5, а "Днепр-1" и "Мариуполь" играют переходные матчи. На этом бы остановились. А сейчас как это надо понимать? Сегодня я и "Карпаты" понимаю, которым за 9 туров можно спокойно спастись. Нас надо ставить в известность, нам ни одного документа за все время не прислали.

Люди, которые сегодня находятся дома. Мы не получаем денег от трансляций, у нас нет продаж атрибутики - у нас ничего нет, кроме отношения к своим любимых команд. Они должны разрабатывать план, а не потом сказать "через 10 дней играем". У меня выйдут футболисты и получат травмы. Я плачу им деньги!

Я готов доигрывать чемпионат даже без зрителей. Но это хоть будет по спортивному принципу. Сейчас такая ситуация, что каждая команда претендует на высокие места в первой шестерке.

Папа - УЕФА, мама - ФИФА или наоборот. И все дети ориентируются на родителей. А у нас есть старший брат - это УАФ, которые с нами не общаются. Обижены они. Если будет так, то они будут играть сами, на наших полях", - сказал Суркис.