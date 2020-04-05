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Караваев: Зацикливаться на ошибках нет смысла, иначе можно заканчивать

Премьер-лига
(1 голосов)

Про выводы и работу над ошибками

Караваев: Зацикливаться на ошибках нет смысла, иначе можно заканчивать
Новина українською

Хавбек "Динамо" Александр Караваев рассказал о своих ошибках в последних матчах.

- Бывает как белая полоса, так и черная. Не скажу, что у меня она была черной, потому что было достаточно много хороших матчей. Но сыграло роль какое-то стечение обстоятельств. Будто так и должно было случиться в двух матчах (против "Брюгге" и "Десны"). Со мной, с моими действиями.

Не скажу, что я выходил и полностью проваливал игру или что-то не получалось. Наоборот многое получалось, но одна грубейшая ошибка приводит к такому результату.

Думал, как это объяснить... Не понимаю. Готовлюсь так же, как и раньше. Что-то менять нет смысла, потому что организм привыкает к режиму и стабильности. Если так посмотреть по матчам, кто-то даже делает намного больше ошибок, чем ты, но они могут привести к голу, у а могут и нет. А бывает, что человек делает все хорошо, но потом одна ошибка и все.

Это непонятно и обидно, но зацикливаться на этом нет смысла. Иначе можно заканчивать тренироваться и не играть, - сказал Караваев.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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миг-25 (киев)
05.04.2020 в 13:56
Заканчивай с Динамо -и пошел ты НА ---(ДОНБАСС)
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