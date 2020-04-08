Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос выбирает лучшего игрока за два месяца
Из 10 футболистов
Ковалевский "Колос" на официальном сайте клуба объявил голосование за лучшего игрока команды в УПЛ в феврале и марте.
В списке, предложенном для голосования - 10 исполнителей.
Это Петров, Гавриш, Кожушко, Богданов, Ефремов, Ильин, Смирный, Волынец, Емец и Милько. Последний пока лидирует в опросе.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Колос
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...