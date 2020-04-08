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Колос выбирает лучшего игрока за два месяца

Премьер-лига
(1 голосов)

Из 10 футболистов

Колос выбирает лучшего игрока за два месяца
Новина українською

Ковалевский "Колос" на официальном сайте клуба объявил голосование за лучшего игрока команды в УПЛ в феврале и марте.

В списке, предложенном для голосования - 10 исполнителей.

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Это Петров, Гавриш, Кожушко, Богданов, Ефремов, Ильин, Смирный, Волынец, Емец и Милько. Последний пока лидирует в опросе.

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В статье: Колос (Ковалевка) лучший игрок
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Источник:
Колос

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