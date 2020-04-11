Хавбек Ворсклы Ребенок: Во время карантина приходится быстро бегать, чтобы полиция не поймала

Полузащитник "Ворсклы" Павел Ребенок пообщался с журналистами и рассказал как проходит его карантин во время пандемии коронавируса.

— Павел, как дела на карантине?

— Все нормально. Правда, из-за жестких ограничений на пробежки встаю очень рано. Приходится быстро бегать, чтобы полиция не поймала (улыбается).

— Бегаешь в маске?

— Она в кармане, как и паспорт.

— Сейчас в чемпионате вынужденный перерыв. Для тебя, как и для других футболистов, чей возраст приближается к 35-ти, время убегает или ты об этом не думаешь?

— Я об этом не думаю после 30-ти. В таком возрасте главное — здоровье. Есть очень много примеров, когда футболисты играли до 40-ка. Важно, как ты себя чувствуешь, а ни сколько тебе лет по паспорту.

— До какого года рассчитан твой нынешний контракт с Ворсклой?

— До лета текущего.

— Продление соглашения не обговаривалось?

— Нет, поскольку нынешняя ситуация с пандемией коронавируса приостановила не только мое общение с руководством клуба… Но я надеюсь, что еще послужу полтавской команде.