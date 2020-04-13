Президент Олимпика: Гримм был зависим от УАФ

Владислав Гельзин, президент донецкого "Олимпика", дал оценку работе Томаса Гримма на посту президента УПЛ.

Как человек, заметил Гельзин, Гримм является положительным.

Но что он сделал для украинского футбола? Наверное ничего ...Позвали Томаса Гримма, который ничего не делает по 20 000 долларов в месяц. Мы так все можем!

Хотя единственный телепул для украинского футбола Владислав Гельзин считает замечательной идеей.

Это привлечение новых инвесторов, новых спонсоров. Что в итоге? Вообще ничего. Что он сделал для украинского футбола? Я ничего не увидел.

Гельзин признает, что внедрение единого телепула не является проблемой одного лишь Томаса Гримма.

Есть другие моменты, когда он не мог побороть ситуацию. И кто бы ни был на его месте - тоже не смог бы что-то изменить.

Высказал президент "Олимпика" свое мнение и по поводу следующего президента УПЛ.

Нам не нужно иностранцев, у нас есть свои специалисты. Есть люди, которые разбираются в футболе и хотят улучшить лигу.

Это должен быть человек, независимый от клубов и от УАФ. Гримм был зависим от УАФ. Новый президент УПЛ должен быть полностью независимой фигурой.