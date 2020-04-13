Срна: Ярмоленко сказал, что готов оплатить ужин, который он проспорил

Экс-игрок "Шахтера" Дарио Срна рассказал о споре с Андреем Ярмоленко по поводу чемпионства в нынешнем сезоне.

"С Ярмоленко мы общались о нашем споре, кто станет чемпионом Украины. Буквально несколько дней назад. Он сказал, что готов оплатить ужин. Но я не принимаю этот вариант, пока у нас не лежат в руках золотые медали.

Все в наших руках. Самое главное, чтобы закончился период с коронавирусом, чтобы у Украины не росло количество заболевших, чтобы вернулся чемпионат и люди получали удовольствие от футбола", - сказал Срна.

Напомним, что Срна и Ярмоленко спорили на чемпиона нынешнего сезона УПЛ. Дарио ставил на "Шахтер", а Андрей - на "Динамо".