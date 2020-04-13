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Срна: Ярмоленко сказал, что готов оплатить ужин, который он проспорил
Спор был на чемпионство
Экс-игрок "Шахтера" Дарио Срна рассказал о споре с Андреем Ярмоленко по поводу чемпионства в нынешнем сезоне.
"С Ярмоленко мы общались о нашем споре, кто станет чемпионом Украины. Буквально несколько дней назад. Он сказал, что готов оплатить ужин. Но я не принимаю этот вариант, пока у нас не лежат в руках золотые медали.
Все в наших руках. Самое главное, чтобы закончился период с коронавирусом, чтобы у Украины не росло количество заболевших, чтобы вернулся чемпионат и люди получали удовольствие от футбола", - сказал Срна.
Напомним, что Срна и Ярмоленко спорили на чемпиона нынешнего сезона УПЛ. Дарио ставил на "Шахтер", а Андрей - на "Динамо".
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