Цитаишвили: Меня называли хачом, но это нормально, это пацанские шутки

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал, приходилось ли ему сталкиваться с проявлениями расизма.

"Нет, никогда. Я нормально отношусь к подобным шуткам. Меня называли хачом, но это нормально, это пацанские шутки.

Алиев говорил, что в "Динамо" таскали бананы кому-то. Если человек понимает, ты видишь, что ему нормально и комфортно с тобой общаться, то почему нет. Можно шутить. Сейчас шутят так, что может показаться, что это расизм, но это шутка просто", – сказал Цитаишвили.