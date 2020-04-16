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Цитаишвили: Меня называли хачом, но это нормально, это пацанские шутки
К слову о расизме
Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал, приходилось ли ему сталкиваться с проявлениями расизма.
"Нет, никогда. Я нормально отношусь к подобным шуткам. Меня называли хачом, но это нормально, это пацанские шутки.
Алиев говорил, что в "Динамо" таскали бананы кому-то. Если человек понимает, ты видишь, что ему нормально и комфортно с тобой общаться, то почему нет. Можно шутить. Сейчас шутят так, что может показаться, что это расизм, но это шутка просто", – сказал Цитаишвили.
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Источник:Трибуна
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