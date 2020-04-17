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Роман Григорчук выделил один из лучших матчей Черноморца в свои времена

Премьер-лига
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И момент, с которого были мурашки по коже

Роман Григорчук выделил один из лучших матчей Черноморца в свои времена
Новина українською

Сезон 2013/14 вошел в историю одесского "Черноморца". На арене "моряки" сумели дойти до 1/16 финала Лиги Европы. Обошли такие клубы, как белградская "Црвена Звезда" (3:1, 0:0), загребское "Динамо" (2:1, 2:1), голландский ПСВ в гостях 1:0.

Остановил "Черноморец" многократный чемпион Франции - "Лион". Главный тренер той команды Роман Григорчук в программе #ЗалишайсязФутболом вспомнил один из самых успешных моментов в своей карьере.

"Выбирали игроков из множества кандидатур, работа была объемная. Как показало будущее, нам удалось сработать без ошибок. Все футболисты спрогрессировали и принесли результат.

Образовалась отличная команда. У нее был характер, воля, отличная подготовка, несмотря на небольшую скамейку. Мы играли на несколько фронтов, однако удавалось все проходить без травм, не было провалов. Это было близко к идеалу.

Я рад, что нам удалось радовать народ. Болельщики также заслужили эти победы, потому что это совместная работа. Я всегда вспоминаю выход на стадион "Черноморца" через туннель ...мурашки по коже.

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У меня в команде были настоящие мужики. Они умели слышать критику и правильно на нее реагировать. Если я разговаривал с футболистом на повышенных тонах, то это было при всех. Это вылилось в правильную и положительную команду. Я с большим удовольствием вспоминаю те времена. Благодарен каждому футболисту, я их всех люблю.

Победа над ПСВ? Это не лучшая игра в моей жизни. Бывали матчи, которые были достаточно серьезными и судьбоносными. Однако признаю, что матч против ПСВ - среди лучших поединков моей тренерской карьеры.

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Вылет от "Лиона"? Соперник был очень сильный. В Одессе они сыграли резервным составом (0:0), а во Франции нам не хватило удачи (0:1).

Почему я ушел из "Черноморца"? В связи с событиями в Украине (2014 - прим.) руководство начало ставить перед командой другие задачи. Кроме того, я хотел попробовать себя в Лиге чемпионов.

Возвращение в Украину? У меня большое желание и я готов к этому. Буду с нетерпением ждать шанса.

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса) ПСВ (Эйндховен) Олимпик (Лион)
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