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Григорчук: Если клуб хочет выступать в Лиге чемпионов - я готов работать бесплатно

Наши за границей
(1 голосов)

Амбиции, а потом уже деньги

Григорчук: Если клуб хочет выступать в Лиге чемпионов - я готов работать бесплатно
Новина українською

Украинский наставник казахской "Астаны" Роман Григорчук ответил на вопрос об уровне зарплаты, которая нужна для его трудоустройства.

Тренер отметил, что суть не в деньгах, а в амбициях клуба.

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- Если бы мне сказали: вот тебе команда с бюджетом, можно брать футболистов и делать все, чтобы ты добился летом попадания в группу Лиги чемпионов.

В таком случае я работаю бесплатно. Я не бедный человек и год проживу без зарплаты.

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В статье: Роман Григорчук Астана тренер ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
10.01.2020 в 07:37
Как же ему хочется в ДК...)))
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Инспектор ( )
10.01.2020 в 08:26
И не говори. Аж целый год без зарплаты.
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