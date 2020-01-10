Григорчук: Если клуб хочет выступать в Лиге чемпионов - я готов работать бесплатно

Украинский наставник казахской "Астаны" Роман Григорчук ответил на вопрос об уровне зарплаты, которая нужна для его трудоустройства.

Тренер отметил, что суть не в деньгах, а в амбициях клуба.

- Если бы мне сказали: вот тебе команда с бюджетом, можно брать футболистов и делать все, чтобы ты добился летом попадания в группу Лиги чемпионов.

В таком случае я работаю бесплатно. Я не бедный человек и год проживу без зарплаты.