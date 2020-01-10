Григорчук: Если клуб хочет выступать в Лиге чемпионов - я готов работать бесплатно
Амбиции, а потом уже деньги
Украинский наставник казахской "Астаны" Роман Григорчук ответил на вопрос об уровне зарплаты, которая нужна для его трудоустройства.
Тренер отметил, что суть не в деньгах, а в амбициях клуба.
- Если бы мне сказали: вот тебе команда с бюджетом, можно брать футболистов и делать все, чтобы ты добился летом попадания в группу Лиги чемпионов.
В таком случае я работаю бесплатно. Я не бедный человек и год проживу без зарплаты.
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
10.01.2020 в 07:37
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Инспектор ( )
10.01.2020 в 08:26
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