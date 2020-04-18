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Сергей Рафаилов: Наш судейский комитет - более закрытая организация, нежели КГБ и ЦРУ

Премьер-лига
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Экс-директор "Зари" считает, что нашим арбитрам надо поднять зарплату

Сергей Рафаилов: Наш судейский комитет - более закрытая организация, нежели КГБ и ЦРУ
Новина українською

Бывший генеральный директор луганской "Зари" Сергей Рафаилов поделился мыслями насчет украинских арбитров и внедрения VAR.

- Что скажете о работе VAR в Украине?

- В глобальном плане — это очень правильно. Конечно это требует доработки, потому что есть много спорных моментов. Футбол находится только в самом начале пути по использованию VAR.

Что касается этой технологии в украинском футболе, во-первых, нужно, чтобы он был на каждом матче, а не в двух поединках тура. Но еще меня беспокоит фактор отсутствия гласности. Я не могу понять, почему арбитр в одном эпизоде побежал смотреть видеоповтор, а в следующем подобном не побежал.

- Арбитры должны общаться с прессой?

- Естественно. Знаете, я вот смотрю на наш судейский комитет и мне кажется, что это еще более закрытая организация, нежели КГБ и ЦРУ. Так не должно быть.

Руководит этим всем процессом какой-то дедушка из Италии (Лучано Лучи — прим.), который также как и Гримм далек от украинских реалий. Хотя он здесь уже обжился и вроде как хочет даже украинское гражданство принимать. Посмотрим.

- Судьям нужно поднять зарплату?

- Обязательно нужно. Но не стоит поднимать эти зарплаты до тех пор, пока судейский комитет не станет более открытым. Должен быть нормальный рабочий контакт между судьями и остальными. А финансовая сторона очень важна, ведь не могут судьи получать по 12 тысяч гривен.

- Главный арбитр УПЛ зарабатывает 12 тысяч гривен за один матч?

- Да. И вот как от арбитров можно требовать более профессиональных действий?

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В статье: Сергей Рафаилов УПЛ VAR
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Источник:
football.ua
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