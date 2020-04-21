Бурда: Уже восстановился после тяжелой травмы, после карантина начну работать со всеми

Защитник "Динамо" Никита Бурда рассказал, как он проводит время на карантине, а также поведал о своей травме, которую он недавно залечил.

- Никита, как вы провели Пасху?

- Из-за сложившейся ситуации мы не ходили церковь, а в остальном провели как обычно - дома в кругу семьи.

- Что научились делать во время карантина, на что ранее не хватало времени?

- Я начал больше заниматься домашними делами. Также, думаю, благодаря карантину люди научатся внимательнее относиться к собственной гигиене - мы всегда должны мыть руки.

- Какой у вас распорядок дня на карантине?

- До 12-13 часов я тренируюсь, а потом провожу время дома. Максимум могу прогуляться с собакой около дома, выйти в магазин и съездить к родителям. Так каждый день у меня и проходит.

- Насколько регулярно во время карантина происходит общение с тренерским штабом команды?

- Нам разрешено приезжать на базу по несколько человек и проводить работу. Кто-то из тренерского состава постоянно присутствует на базе и следит за нашими тренировками. Мы выходим на поле, выполняем работу, общаемся с тренером и разъезжаемся по домам.

- Удалось ли уже полностью восстановиться после травмы?

- Да, чувствую себя хорошо, уже восстановился после тяжелой травмы. Единственное, нет игрового тонуса, ведь перед карантином я успел только сыграть 30 минут за дублирующий состав. А после карантина уже начну выполнять одинаковый со всеми объем работы.