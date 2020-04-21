  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Филиппов: Если ко мне и есть какой-нибудь интерес, то все пока на уровне слухов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Филиппов: Если ко мне и есть какой-нибудь интерес, то все пока на уровне слухов

Премьер-лига
(1 голосов)

Пока что никакой конкретики про Динамо либо другие клубы

Филиппов: Если ко мне и есть какой-нибудь интерес, то все пока на уровне слухов
Новина українською

Форвард "Десны" Александр Филиппов рассказал о слухах про интерес к его персоне со стороны "Динамо", а также поделился мыслями про возможный переезд в европейские чемпионаты.

— Ваши 13 голов в этом сезоне наверняка не остались незамеченными селекционерами других клубов. К вам или в "Десну" кто-то обращался?

— Скажу честно: наверняка я не знаю. Если и есть какой-нибудь интерес, то все пока на уровне слухов. Недавно в интернете прочитал о киевском "Динамо", но ко мне никто не обращался. Уверен, если будет стоящее предложение – руководство поставит в известность и мы это обсудим.

— Зимой ваш экс-партнер по команде – Артем Фаворов – перебрался в Венгрию, подписав контракт с "Академией Пушкаша". Как бы вы отреагировали на предложение поиграть заграницей?

— Думаю, каждый игрок хочет попробовать себя в европейском футболе. Я точно не исключение, но нужно все взвесить, оценить. Если будет конкретное предложение – буду думать.

— В каком чемпионате хотели бы поиграть?

— Я с детства болею за "Милан". Начал следить, конечно же, из-за Андрея Шевченко. В детстве смотрел все матчи. За последние годы Серия А сделала большой шаг вперед – турнир, как и в конце 90-х-начале 2000-х, очень интересный.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Александр Филиппов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...