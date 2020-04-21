Филиппов: Если ко мне и есть какой-нибудь интерес, то все пока на уровне слухов

Форвард "Десны" Александр Филиппов рассказал о слухах про интерес к его персоне со стороны "Динамо", а также поделился мыслями про возможный переезд в европейские чемпионаты.

— Ваши 13 голов в этом сезоне наверняка не остались незамеченными селекционерами других клубов. К вам или в "Десну" кто-то обращался?

— Скажу честно: наверняка я не знаю. Если и есть какой-нибудь интерес, то все пока на уровне слухов. Недавно в интернете прочитал о киевском "Динамо", но ко мне никто не обращался. Уверен, если будет стоящее предложение – руководство поставит в известность и мы это обсудим.

— Зимой ваш экс-партнер по команде – Артем Фаворов – перебрался в Венгрию, подписав контракт с "Академией Пушкаша". Как бы вы отреагировали на предложение поиграть заграницей?

— Думаю, каждый игрок хочет попробовать себя в европейском футболе. Я точно не исключение, но нужно все взвесить, оценить. Если будет конкретное предложение – буду думать.

— В каком чемпионате хотели бы поиграть?

— Я с детства болею за "Милан". Начал следить, конечно же, из-за Андрея Шевченко. В детстве смотрел все матчи. За последние годы Серия А сделала большой шаг вперед – турнир, как и в конце 90-х-начале 2000-х, очень интересный.