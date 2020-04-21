Кучерук: Все зависит от решений правительства, от того, как долго продлится карантин

Голкипер “Динамо” Владислав Кучерук рассказал о специфике поддержания формы вратарями в период отсутствия полноценных тренировок.

- Владислав, где находишься во время карантина?

- Сейчас нахожусь в Хмельницкой области, приехали с девушкой к моим родителям. Мы живем в частном доме, поэтому есть возможность каждый день тренироваться на свежем воздухе возле дома. Сейчас, пользуясь возможностью, стараюсь проводить как можно больше времени с родителями, потому что при обычном ритме жизни мы как правило мало видимся.

- Как тренируются вратари в отсутствие групповых занятий в команде?

- Работаем по той же программе, что и полевые игроки, выполняем практически те же упражнения. Ничего особенного в нашей работе сейчас нет.

- Поддерживаете ли связь с Михаилом Михайловым? Он дает какие-то рекомендации?

- Конечно, созваниваемся с Михаилом Леонидовичем. Он нам подсказывает, как лучше держать себя в форме, мотивирует, говорит, что тренироваться в любом случае нужно, других вариантов нет. Главное сейчас этот период перетерпеть.

- Как быстро теряется форма в отсутствие специальных вратарских упражнений? Сколько времени понадобится чтобы ее восстановить после возобновления полноценных тренировок?

- На вратарей отсутствие обычных тренировок со специальной работой влияет достаточно серьезно. Прежде всего, теряется концентрация. Сейчас у нас нет такого постоянного потока упражнений на развитие концентрации. Также в отсутствие тренировок страдают ловкость, внимание. Но я думаю, что когда мы наконец вернемся к полноценным вратарским тренировкам, за неделю это все вернется на прежний уровень.

- Существуют ли какие-то вратарские упражнения, которые можно выполнять и индивидуально, в домашних условиях?

- В принципе, существует много специальных упражнений для вратарей, я подбираю их в интернете, смотрю как тренируются в условиях карантина другие вратари. Хотя, может быть, не у каждого есть условия для таких тренировок. Очень помогают упражнения с теннисным мячом, который помещается в руке. Есть комплексы тренировок с теннисными мячами, которые включают подбрасывания, реакцию на отскок мяча от стены и прочие.

- У тебя есть условия для подобных упражнений?

- В принципе, да, кое-какие упражнения с мячом я могу выполнять дома, но, конечно, это не сравнить с полноценными тренировками на футбольном поле. В основном же занимаюсь по той программе, которую наш тренерский штаб прописал для поддержания физической формы. Что касается беговой работы, она вратарям нужна в меньшей мере. У нас больший упор идет на выносливость. В первую очередь, для ног - всевозможные прыжки, приседания.

- То есть на тренировочную базу вратарям пока нет необходимости ездить?

- Те ребята, кто находятся в Киеве, ездят на базу. Есть расписание для индивидуальной работы на поле. У каждого свое время, с этим все строго. Из вратарей на базу ездят Дэн (Бойко) и Жора (Бущан). Руслан (Нещерет), насколько я знаю, сейчас тоже в своих родных краях, в Мукачево.

- Ходят ли в команде какие-то разговоры о возможных сроках возобновления тренировок?

- Пока никто ничего не знает, даже тренеры. Наверное, все зависит от решений правительства, от того, как долго продлится карантин. Конечно, игроки очень сильно скучают по тренировкам, по своей работе. Очень тяжело просто сидеть дома каждый день.

- Какое твое мнение о судьбе чемпионата? Как считаешь, нужно ли его доигрывать если карантин затянется и сроки сильно сдвинуться, наложившись на новый сезон?

- Считаю, что сезон однозначно нужно доигрывать. Хотя, конечно, это не мне решать. Но лично мое мнение, что неправильно будет начинать новый сезон пока этот не будет доигран.