Марис Верпаковскис: Когда в Латвии речь заходит о моей карьере, вспоминают этот гол за Динамо

Бывший латвийский нападающий (2003-2011) "Динамо" Марис Верпаковскис вспомнил знаменательные матчи в украинском клубе.

- Ты забил единственный мяч в проигранном в Киеве матче с "Трабзонспором" в квалификации Лиги чемпионов. Что вообще произошло в том поединке? Это был недостаточный настрой на соперника или просто не повезло?

- Насколько я помню, мы очень серьезно настроились на первый поединок. Возможно, что-то не удавалось, но в футболе так бывает, что в определенном матче игра вообще может не клеиться. И "Трабзонспор" не из слабых соперников, долгие годы был одним из лидеров чемпионата Турции.

Просто на тот момент "Динамо" настолько высоко подняло свою планку, что домашнее поражение от "Трабзонспора" расценили как трагедию, и Игорь Михайлович (Суркис - ред.) принял поспешное, как он потом сам признал, решение убрать Михайличенко с должности главного тренера. Думаю, и без тренерской отставки мы могли добиться положительного результата в ответном матче в Турции - на тот момент в коллективе не было никаких разногласий или плохого микроклимата.

- В первый год выступлений в "Динамо" ты немало забивал. Наверное, не ошибусь, если скажу, что гол в ворота "Реала" в групповом турнире Лиги чемпионов стоит на почетном месте для тебя?

- Да, конечно. До сих пор, когда в Латвии речь заходит о моей карьере, вспоминают этот гол. Но при этом есть разочарование, что тогда не удалось выйти из группы. Думаю, если бы мы выиграли тот поединок с "Реалом" (матч завершился вничью 2:2 - ред.), то плей-офф уже никуда от нас не делся бы.

- А какой самый памятный матч в футболке "Динамо"?

- Матч с "Реалом", который мы только обсуждали, точно будет среди игр, которые я буду вспоминать: заполненный "Олимпийский", более 83 000 зрителей - я за такой аудитории раньше никогда не играл.

Также, наверное, выделил бы выездной поединок с "Шахтером" этого же года, когда мы выиграли - 4:2. Я тогда забил гол и отдал голевую передачу, и, если не ошибаюсь, был признан лучшим игроком матча.