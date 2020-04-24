Выборы президента УПЛ перенесены на месяц - СМИ

Выборы нового президента УПЛ перенесены с 27 апреля на 25 мая.

Вместе с тем прием заявок от кандидатов также будет продолжен.

Контракт предыдущего президента УПЛ Томаса Гримма завершился 6 апреля. Организацию сейчас возглавляет исполнительная дирекция во главе с Евгением Диким.

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О намерении принять участие в выборах президента УПЛ заявляли несколько журналисты и функционеров. Но пока зарегистрирован лишь один кандидат - руководитель Федерации футбола Львовщины Александр Шевченко.

Накануне в Украине продлили карантин в связи с коронавирусом Covid-19 до 11 мая.