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Выборы президента УПЛ перенесены на месяц - СМИ

Премьер-лига
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Должны были состояться уже в понедельник

Выборы президента УПЛ перенесены на месяц - СМИ
Новина українською

Выборы нового президента УПЛ перенесены с 27 апреля на 25 мая.

Вместе с тем прием заявок от кандидатов также будет продолжен.

Контракт предыдущего президента УПЛ Томаса Гримма завершился 6 апреля. Организацию сейчас возглавляет исполнительная дирекция во главе с Евгением Диким.

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О намерении принять участие в выборах президента УПЛ заявляли несколько журналисты и функционеров. Но пока зарегистрирован лишь один кандидат - руководитель Федерации футбола Львовщины Александр Шевченко.

Накануне в Украине продлили карантин в связи с коронавирусом Covid-19 до 11 мая.

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В статье: Александр Шевченко Евгений Дикий президент УПЛ
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Источник:
Трибуна

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