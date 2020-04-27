Пиварич заявил о своих условиях перехода в другой клуб

Защитник "Динамо" Иосиф Пиварич рассказал Sportske novosti, где может продолжить карьеру.

- Мой контракт заканчивается этим летом. Пока я не понимаю, что делать дальше.

- Говорили о продлении соглашения?

- Сказали, что увидим позже, поговорим в течение сезона. Но пока все в ожидании.

- Хотите остаться в Киеве или вернуться в "Динамо" Загреб?

- Это вопрос открытый. Важно, что моя дочь пойдет в школу осенью, это будет определять мою дальнейшую карьеру. Это будет или в городе со школой, где будут преподавать на английском, или в Хорватии. Уверен, что я никуда не поеду без семьи, которая всегда со мной.

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Не буду переходить в клуб из города, где нет англоязычной школы, или в команду не из Хорватии. Кто-то может мне предложить любые условия, но если не будет выполнено этих, скажу: «Большое спасибо, встретимся в другой жизни».

- Были какие-то предложения?

- Время от времени разговоры, но я не рассматриваю предложения. Когда просто звонят и спрашивают.

- Вам звонили из загребского "Динамо"?

- Нет. Не говорил ни с кем из клуба. А что я им скажу: «Привет, я свободен летом, могу приехать?».