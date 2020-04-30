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Костышин признался о зависимости своего настроения от выполнения задач на тренировках

Премьер-лига
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И назвал самый тяжелый момент для коуча

Костышин признался о зависимости своего настроения от выполнения задач на тренировках
Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин рассказал о важности тренировок и первом занятии с командой.

Руслан вспомнил, что пришел в "Колос" в 2014 году, а первую тренировку провел 6 февраля.

Это был день рождения моей жены. Несколько футболистов опоздали. Сразу пришлось проводить беседу с ними и капитаном команды. Да, все строго.

Тогда команда использовала в тренировке лишь 6 мячей. Костышин увеличил их количество до 24.

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Самым трудным моментом в работе тренера Руслан считает отказ футболистам.

Я очень требователен к тренировкам. Все знают, если тренировка пошла не так, у меня плохое настроение будет целый день.

Футболисты уже знают это. А если два раза подряд тренировки были плохие, то это вообще ...они уже между собой уже говорят.

Что значит "не удалась тренировка"? Оно просто "не идет". Мне кажется, что футболисты не приняли меня в этот момент, не подошли к задачам ответственно. Это начинает раздражать. Ты заводишься, начинаешь переходить на крик.

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В статье: Руслан Костышин Колос (Ковалевка) тренировка
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Источник:
Бомбардир

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