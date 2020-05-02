Шахтёр впервые обыграл Динамо в 1994 году. Киев учился жить при Суркисах, а Донецк впервые взял серебро

UA-Футбол продолжает цикл материалов, посвящённых высшему украинскому дивизиону. В короткой форме мы рассказываем о значимых исторических событиях, которые повлияли на украинский футбол. Сегодня окунёмся в сезон-1993/94, когда впервые в Классическом сильнее оказалось не "Динамо".

Если вы считаете, что в наши дни - самый тяжёлый и период в истории киевского клуба, то это не так. В начале девяностых "бело-синие" переживали ещё более жёсткие времена, а в 1993-м могли и вовсе проиграть чемпионат второй раз подряд, уступив "золото" вслед за "Таврией" ещё и "Днепру". Однако обстоятельства тогда сложились в пользу "динамовцев", которые выгрызли титул. Впрочем, в начале нового сезона намного проще не стало.

Летом 1993-го клуб раздирали внутренние конфликты: Виктор Безверхий и Григорий Суркис делили власть на верхушке "Динамо". На результатах, впрочем, это особо не сказывалось. Правда, всему виной соперники, которым не удавалось выдерживать темп даже таких киевлян, что стало следствием всего одного поражения действующего и будущего чемпиона за весь турнир.

"Шахтёр" на то время тяжело было назвать одним из лидеров украинского футбола: до прыжка к вершинам, как и до прихода Рината Ахметова, ещё было далеко. Однако общая нестабильность сыграла на руку "горнякам", чтобы ввязаться в битву с "Черноморцем" за вторую строчку. Киев хоть и не смог уйти в большой отрыв, но мало кто видел в донецко-одесском дуэте конкурента для "Динамо". Например, после первого круга отставание от киевлян измерялось всего двумя победами, а за пять туров до финиша - тремя.

Как раз в 30 туре состоялся очный матч первой и второй команд чемпионата, который принимал центральный стадион "Шахтёр". Дончане в независимых чемпионатах до этого ни разу не обыгрывали "Динамо", а с учётом союзной Высшей лиги "оранжево-чёрные" в последний раз праздновали победу лишь в 1987-м.

Так совпало, что киевляне к моменту очного противостояния начали хандрить, в выиграв только три поединка из семи последних. "Шахтёр" же в свою очередь только-только разобрался с "Черноморцем" в Одессе, сделав себе маленькое преимущество в одну победу над "моряками".

Разница в текущей форме, похоже, и сыграла ключевую роль. Гол Сергея Ателькина в ворота Андрея Ковтуна в последние десять минут помог "Шахтёру" одержать дебютную победу над "Динамо" в чемпионатах независимой Украины. До легендарного полуфинала в Лиге чемпионов Киеву ещё предстоит пройти очень долгий путь: из того состава, который проигрывал в Донецке, спустя пять лет против "Баварии" выйдут только Ващук и Лужный. У "оранжево-чёрных", например, до того же 1999 года из обоймы останутся четверо: Шутков, Ателькин, Попов и Орбу. Леонов, Коваль, Кривенцов и Матвеев также оставались в структуре клуба, но параллельно играли в дубле.

За четыре тура до финиша разрыв между первой и второй командами в таблице уменьшился до двух побед, но интрига жила недолго: из четырёх последующих игр "Шахтёр" выиграл только две, защитив разве что "серебро" и путёвку в Кубок УЕФА. Но и это уже было весомым достижением: после этого дончане поднимались выше четвёртого места только в 1997-м.

"Шахтёр" (Донецк) - "Динамо" (Киев) 1:0

Гол: Ателькин Сергей 81

28.05.1994. 18:00. Донецк. Стадион "Шахтер". 10 000 зрителей

Арбитр: Константин Павчик (Симферополь).

Ассистенты арбитра: Василий Мельничук (Симферополь), Владимир Туховский (Симферополь).

Резервный арбитр: Николай Тихонов (Донецк).

Инспектор ФФУ: Борис Колосов (Днепропетровск).

"Шахтер": Шутков Дмитрий, Леонов Игорь, Ателькин Сергей, Ященко Сергей, Попов Сергей, Коваль Александр, Беличенко Юрий (Воскобойник Александр, 70), Столовицкий Игорь (Матвеев Олег, 85), Онопко Сергей, Кривенцов Валерий (Смигунов Виктор, 78), Орбу Геннадий.

Тренер: Яремченко Валерий.

"Динамо": Ковтун Андрей, Лужный Олег, Ващук Владислав, Хомин Андрей, Шматоваленко Сергей, Ковалец Сергей, Мизин Сергей, Призетко Александр, Топчиев Дмитрий, Леоненко Виктор (Джишкариани Михаил, 60), Шкапенко Павел.

Тренер: Йожеф Сабо.

Предупреждены: Столовицкий Игорь (43), Леонов Игорь (45) - Леоненко Виктор (56), Шматоваленко Сергей (76).