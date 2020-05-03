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Прием мяча от форварда Шахтера, нарушающий законы физики. ВИДЕО
Михаил Мудрик очень креативно обработал верховую передачу
Пока футбол на паузе из-за пандемии коронавируса, каждый игрок по-своему пытается держать форму.
Вот и юный вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик отрабатывает прием мяча. Да еще как!
Посмотрите как эффектно обработал передачу 19-летний форвард. А вы поняли в какую сторону крутиться снаряд?!
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Комментарии (1)
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seroshan (Киев)
03.05.2020 в 23:32
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