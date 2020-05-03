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Прием мяча от форварда Шахтера, нарушающий законы физики. ВИДЕО

Премьер-лига
(3 голосов)

Михаил Мудрик очень креативно обработал верховую передачу

Прием мяча от форварда Шахтера, нарушающий законы физики. ВИДЕО
Новина українською

Пока футбол на паузе из-за пандемии коронавируса, каждый игрок по-своему пытается держать форму.

Вот и юный вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик отрабатывает прием мяча. Да еще как!

Посмотрите как эффектно обработал передачу 19-летний форвард. А вы поняли в какую сторону крутиться снаряд?!

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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seroshan (Киев)
03.05.2020 в 23:32
C 350го раза?
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