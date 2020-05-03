Прием мяча от форварда Шахтера, нарушающий законы физики. ВИДЕО

Пока футбол на паузе из-за пандемии коронавируса, каждый игрок по-своему пытается держать форму.

Вот и юный вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик отрабатывает прием мяча. Да еще как!

Посмотрите как эффектно обработал передачу 19-летний форвард. А вы поняли в какую сторону крутиться снаряд?!