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Бойко: Приложим максимум усилий, чтобы занять второе место и попасть в ЛЧ

Премьер-лига
(1 голосов)

Ну и выиграть Кубок Украины

Бойко: Приложим максимум усилий, чтобы занять второе место и попасть в ЛЧ
Новина українською

Голкипер "Динамо" Денис Бойко озвучил цели и задачи команды на текущий сезон.

"Одной из задач "Динамо" на старте сезона было попадание в группу Лиги чемпионов. К сожалению, мы ее не выполнили. Возможно, в какой-то момент это нас и надломило.

Если говорить о чемпионской гонке, то "Динамо" часто теряет очки в тех матчах, где не должно этого делать. "Шахтер" с этими командами набирает очки, а мы то сыграем вничью, то проиграем. Поэтому такая разница в очках. Если брать очные встречи с "горняками", то идет равная борьба: есть и победы, и ничьи, и поражения.

На данный момент наши задачи - занять второе место в УПЛ и выиграть Кубок Украины. Мы приложим максимум усилий, каждый футболист нашей команды сделает все, чтобы занять второе место и попасть в Лигу чемпионов", — заявил Бойко в эфире программы "Великий футбол".

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В статье: Денис Бойко Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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