Иванисеня: Серебряный матч с Динамо? Заря может попросить матч за чемпионство с Шахтером

Полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня в прямом эфире в Инстаграме "Футбольного формата" рассказал свое видение окончания нынешнего сезона УПЛ.

"Вот мы сыграли 23 тура, сейчас мы на втором месте. Перед 22-м туром "Заря" была в невыгодном положении, могла опуститься на 4-е место, ведь параллельно был матч "Динамо" с "Десной".

Считаю, не нужно играть серебряный матч с "Динамо", потому что мы так же можем попросить матч с "Шахтером" за чемпионство. Поэтому давайте либо доиграем чемпионат, либо оставим таблицу после 23 тура", – сказал Иванисеня.

Напомним, что на данный момент "Заря" и "Динамо" имеют равное количество очков, однако луганчане занимают вторую строчку в турнирной таблице УПЛ благодаря дополнительным показателям.