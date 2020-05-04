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Иванисеня: Серебряный матч с Динамо? Заря может попросить матч за чемпионство с Шахтером

Премьер-лига
(1 голосов)

Был бы интересный вариант

Иванисеня: Серебряный матч с Динамо? Заря может попросить матч за чемпионство с Шахтером
Новина українською

Полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня в прямом эфире в Инстаграме "Футбольного формата" рассказал свое видение окончания нынешнего сезона УПЛ.

"Вот мы сыграли 23 тура, сейчас мы на втором месте. Перед 22-м туром "Заря" была в невыгодном положении, могла опуститься на 4-е место, ведь параллельно был матч "Динамо" с "Десной".

Считаю, не нужно играть серебряный матч с "Динамо", потому что мы так же можем попросить матч с "Шахтером" за чемпионство. Поэтому давайте либо доиграем чемпионат, либо оставим таблицу после 23 тура", – сказал Иванисеня.

Напомним, что на данный момент "Заря" и "Динамо" имеют равное количество очков, однако луганчане занимают вторую строчку в турнирной таблице УПЛ благодаря дополнительным показателям.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Дмитрий Иванисеня
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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таврия19752009 (симферополь)
04.05.2020 в 22:35
А Десна матч за 3 место
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