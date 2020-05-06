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Игрок Олимпика тренируется на берегу озера и слышит от партнеров по команде один вопрос

Премьер-лига
(1 голосов)

Черно-бело-синие ежедневно связываются с тренерами

Игрок Олимпика тренируется на берегу озера и слышит от партнеров по команде один вопрос
Новина українською

Фланговый защитник "Олимпика" №54, Орест Лебеденко, рассказал о своем карантине и занятиях на досуге.

- Как часто во время карантина тренеры звонят футболистам, и по каким вопросам?

- Почти каждый день. Нам дают задание, контролируют выполнение, интересуются, насколько нам сложно или легко даются те или иные упражнения, стоит ли увеличить нагрузку или, наоборот, ослабить. Просто узнают, как дела...

- С кем из футболистов ты поддерживаешь связь?

- Да почти со всеми. Мы созваниваемся по видеосвязи, потому что скучаем друг без друга. Первый вопрос всегда "Не знаешь, когда собираемся?". Надеюсь, совсем скоро мы сможем увидеться и вернуться к тренировкам.

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- Как поддерживаешь форму во время изоляции?

- Кроме программы, которую направляет Антон Дьяченко, я надеваю маску, беру мяч и выхожу на улицу. У меня около дома есть озеро, там я работаю индивидуально. В принципе, это все.

- Карантин дает возможность посвятить больше времени для саморазвития. Или не планировал ты освоить что-то новое за этот период?

- Да, времени сейчас даже в избытке. Я провожу много времени в компании родных мне людей, своей девушки. Она подарила мне книгу "Месси", и я приступил к ее прочтению. Надеюсь, до конца карантина успею ее осилить.

- Список лучших фильмов / книг от Лебеденко.

- Нравится сериал "Мажор". Ну, и книга "Месси", конечно.

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В статье: Олимпик (Донецк) тренировка Орест Лебеденко Антон Дьяченко карантин
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Источник:
Олімпік

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Комментарии (1)
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cavo44
06.05.2020 в 11:04
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Инспектор ( )
06.05.2020 в 10:29
Да, хороший подбор литературы
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