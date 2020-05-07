Вукоевич: Пенальти - это всегда лотерея, другое дело - если Шовковский на воротах

Селекционер "Динамо" и полузащитник в 2008-2015 годах 36-летний Огнен Вукоевич рассказал, когда в последний раз был на матче "бело-синих" и с кем из бывших игроков клуба общается сегодня.

- В Украине чемпионат также планируют доиграть. Собираешься посетить какие-то матчи?

- Если откроется авиасообщение, то, конечно, приеду. Последний раз в Киеве был на матче юношеской Лиги УЕФА с "Динамо" (Загреб) в феврале. Я скучаю, потому только откроют аэропорты, сразу прилечу в Украину.

- За кого болел в том матче? За Киев или Загреб?

- Смотрел по футболу. Загреб - моя первая команда и первая любовь. Но Киев дал мне в жизни все. Я всегда говорю, что Игорь Михайлович Суркис - мой футбольный отец, и "Динамо" Киев - команда моей жизни. Украина - моя вторая страна, а в Киеве чувствую себя как в Загребе. Я смотрел на молодежь и радовался. А пенальти - это всегда лотерея, 50 на 50. Только если Шовковский на воротах, то "Динамо" всегда выигрывает.

- Ты свое будущее связываешь с киевским "Динамо"?

- Конечно. Я учусь, получил много опыта, работая со Златко Даличем в сборной. Могу сказать, что я еще молодой специалист. Если бы сейчас велась активная подготовка к Евро-2020, то я должен был ехать в Прагу и Вену, изучать сборную Чехии, смотреть матчи, а потом ехать с нашей командой на чемпионат. Но сейчас все остановилось. "Динамо" - это моя жизнь, я очень скучаю и жду матчей.

- Ты дружишь с любимцем динамовской публики - Домагоя известно. С кем еще?

- Гусев, Шовковский - всегда с ними встречаюсь, когда в Киеве, общаюсь. Но есть не только футболисты, но и тренеры, администраторы, работники базы, друзья в городе. Я очень счастлив бывать в Киеве, а неделя для меня проходит, как месяц.