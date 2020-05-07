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Леднев: К сравнениям с Бекхэмом и Кридом отношусь абсолютно нормально

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек Зари ответил на вопросы болельщиков

Леднев: К сравнениям с Бекхэмом и Кридом отношусь абсолютно нормально
Новина українською

Хавбек "Зари" Богдан Леднев ответил на несколько околофутбольных вопросов от болельщиков.

- Как относишься к такой ситуации, что тебя часто сравнивают с Дэвидом Бэкхэмом и Егором Кридом?

- Отношусь и реагирую на это абсолютно нормально.

- Чувствуешь ли ты себя популярным?

- Бывает, что узнают на улицах. Думаю, любому это было бы приятно. Я только позитивно отношусь к этому. Если кто-то просит сфотографироваться, то я никогда никому не отказываю.

- Слушаешь ли мотивационную музыку и какая любимая песня?

- Мотивационная музыка для каждого разная. А любимой песни, определённой нет, но нравятся многие молодёжные хиты.

- У тебя много татуировок. У каждой из них определённый смысл?

- Да, каждая татуировка несёт определённый смысл, но раскрывать их смысла я не буду.

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В статье: Заря (Луганск) Дэвид Бекхэм Богдан Леднев
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Источник:
ФК Заря

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