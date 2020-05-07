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Леднев: К сравнениям с Бекхэмом и Кридом отношусь абсолютно нормально
Хавбек Зари ответил на вопросы болельщиков
Хавбек "Зари" Богдан Леднев ответил на несколько околофутбольных вопросов от болельщиков.
- Как относишься к такой ситуации, что тебя часто сравнивают с Дэвидом Бэкхэмом и Егором Кридом?
- Отношусь и реагирую на это абсолютно нормально.
- Чувствуешь ли ты себя популярным?
- Бывает, что узнают на улицах. Думаю, любому это было бы приятно. Я только позитивно отношусь к этому. Если кто-то просит сфотографироваться, то я никогда никому не отказываю.
- Слушаешь ли мотивационную музыку и какая любимая песня?
- Мотивационная музыка для каждого разная. А любимой песни, определённой нет, но нравятся многие молодёжные хиты.
- У тебя много татуировок. У каждой из них определённый смысл?
- Да, каждая татуировка несёт определённый смысл, но раскрывать их смысла я не буду.