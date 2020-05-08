Вукоевич: Балканцы и африканцы всегда были хорошим усилением Динамо

Тренер-селекционер "Динамо" Огнен Вукоевич рассказал о том, кого из игроков он может посоветовать киевскому клубу из Хорватии.

- Подсмотрел ли ты кого-то на позицию разрушителя?

– Я смотрю очень много матчей. Футбол – моя жизнь. Он поменялся на сегодняшний день. И есть очень много хороших футболистов, которые могли бы усилить "Динамо".

Я знаю систему "Динамо" и надеюсь, что найдем после карантина опорника на Балканском полуострове, который будет играть в киевской команде с первых дней.

- Как думаешь, почему балканцы приживаются в "Динамо"?

– Могу сказать, что балканцы имеют горячее сердце и всегда были близки к Украине. Мы понимаем украинцев. Киев и Украина – мой второй дом. Балканцы и африканцы всегда были хорошим усилением "Динамо". Мы выросли в таком окружении как в Украине. "Динамо" – хороший выбор для футболистов из Балкан.

- Ты тренер сборной Хорватии U-20. Есть ли в составе кто-то, кто потенциально смог бы усилить "Динамо"?

– Я думаю, что есть. "Динамо" играло зимой в Турции с "Хайдуком". И, на мой взгляд, три лучших футболиста "Хайдука" – опорный полузащитник, защитник и нападающий, который не забил пенальти. Это три исполнителя, которые играют у меня в U-20 и были одними из лучших в том матче. У них большой потенциал.

Они выступают в большом хорватском клубе с большой историей. Я думаю, что эти ребята, в будущем, могут стать хорошими футболистами,