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Рома продолжает отслеживать ситуацию с контрактом Коваленко

Премьер-лига
(2 голосов)

Паулу Фонсека все еще надеется на благоприятный исход

Рома продолжает отслеживать ситуацию с контрактом Коваленко
Новина українською

Римская "Рома" продолжает отслеживать ситуацию с действующим контрактом хавбека "Шахтера" Виктора Коваленко.

В итальянских СМИ уже не раз сообщалось, что наставник римлян Паулу Фонсека хотел бы заполучить игрока, с которым ранее работал в "Шахтере".

Как сообщает Corriere dello Sport изначально "Рома" готова была заплатить за Виктора 8-10 млн евро. Такая, относительно низкая цена обуславливалась тем, что контракт хавбека с донецким клубом рассчитан до лета 2021 года.

Впрочем, для римлян ситуация осложнилась недавними новостями о том, что "Шахтер" предложит Виктору новое соглашение на улучшенных финансовых условиях. Если футболист данное предложение примет, то оформить его трансфер "Роме" будет фактически невозможно.

Впрочем, также сообщается, что итальянский клуб еще надеется, что Виктор не захочет пролонгировать соглашение со своим нынешним клубом, так как ранее СМИ неоднократно сообщали о желании хавбека поиграть в Европе. В таком случае, "Шахтер" будет сговорчивее в цене на футболиста.

Поэтому на данный момент "Рома" продолжает отслеживать ситуацию с новым контрактом Виктора, и если он не будет подписан, сделает предложение "Шахтеру".

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Виктор Коваленко
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Источник:
Corriere dello Sport

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