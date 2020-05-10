Севидов: Вы боретесь с коррупцией или боретесь с Севидовым?

Бывший тренер "Мариуполя" Александр Севидов в эфире YouTube канала "ТаТоТаке" прокомментировал подозрения в договорных матчах и отстранение от футбола.

- Это классическая технология, когда все внимание направлено на одного, чтобы увести от сути дела. 35 клубов, 40 обысков, больше 300 человек подозреваемых. Где все это? Вы боретесь с коррупцией или боретесь с Севидовым?

По матчу "Мариуполя" против "Горняка-Спорта" – ничего даже не предвещало такой ситуации. Говорить о том, что кто-то меня предупредил, было бы не просто вымыслом, а умышленной клеветой.

Конечно, я давно знаю Юру Данченко и Дениса Андриенко (агенты, с которыми связывался Севидов в период работы в "Сумах" – прим.), мы с ними вместе еще в футбол играли. Владимира Козленко знаю не так давно и исключительно как агента.

Как и любой тренер, общаясь с агентами, обсуждал кандидатуры футболистов, которые могут помочь достичь поставленных задач. Давайте начнем с того, что я не работал в "Сумах" ни одного дня, тут говорить даже не о чем. Последние мои клубы – "Верея", "Мариуполь", "Металлист" и "Карпаты".

Что касается "Говерлы", то действительно заведено уголовное дело по закону Павелко после матча против "Зари" в 2016 году. Я к тому клубу уже не имел отношения несколько лет. Так что говорить здесь тоже не о чем. Не вижу предмета для разговора.

Что касается "Мариуполя", столько раз уже обговаривали эту проблему, я тоже жду окончания расследования. По "Верее" – это смешно, нечего обсуждать, у меня в голове не укладывается – где "Верея", а где миллионер-китаец, король договорных матчей. Эту информацию можно проверить, погуглить. Не нужно верить всем словам Баранки, – сказал Севидов.