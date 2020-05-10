  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Олег Смалийчук: Хватит политических договорняков и схем. Я готов работать бесплатно
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олег Смалийчук: Хватит политических договорняков и схем. Я готов работать бесплатно

Премьер-лига
(2 голосов)

Кандидат на пост президента УПЛ выдал мощный спич

Олег Смалийчук: Хватит политических договорняков и схем. Я готов работать бесплатно
Новина українською

Бывший вице-президент "Карпат" и один из кандидатов на пост президента УПЛ Олег Смалийчук рассказал, на каких условиях готов работать в случае избрания.

"У нас исторически сложилось так, что сначала клубы выбирают президента, чтобы он руководил футболом, но в результате начинают руководить самим президентом. Президент УПЛ превращается в политическую фигуру, которая протирает штаны и получает зарплату.

Я готов год работать бесплатно. Ни у кого из вас, владельцы и президенты клубов, я не попрошу ни копейки. Но взамен дайте мне право выразить свою позицию при встрече с вами. Непопулярную позицию, которая вам, наверное, не понравится.

Вопрос "Жить или не жить" стоит очень остро. Не факт, что мы уже на дне, но очень к нему близки. Может так произойти, что уже не будет что спасать. Моя позиция простая: время политических договорняков и схематозов должно отойти в прошлое. Футбол в нашей стране должен стать как религия, а не игрушка в руках олигархов.

Я 20 лет живу в Европе, мне уже стыдно представляться менеджером из Украины. Я даже не говорю о качестве или картинке наших клубов. 8 из 10 воспитанников наших академий не выдерживают конкуренцию и критику в Европе. В итоге возвращаются в Украину, в теплую ванну.

Поэтому мы сейчас стоим на грани того, чтобы принимать волевые решения. Я никто, чтобы примирить конфликтующие стороны. Если вы сами не помиритесь и не поймете, что мы уже доигрались до того, что футбола в этой стране вообще может не стать, тогда вам не нужен ни президент, ни УПЛ.

Я прочитал устав этой организации. С помощью политических договорняков она превратилась в фейковую. Это – козел отпущения, а не организация. Или мы будем иметь сильную Премьер-лигу с сильным президентом, или ни я не интересен вам, ни вы не интересны мне", – заявил Олег Смалийчук.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УПЛ выборы УПЛ Олег Смалийчук
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
"Великий Футбол"
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
10.05.2020 в 22:49
Лучший среди худших. Другого кандидат я бы не выбрал.
Ответить
0
0
Просто Квашин (Харьков)
10.05.2020 в 22:47
А как это чмо будет смотреть в глаза футболистов,тренеров и болельщиков ФК "Львов" , когда бухой пел...ФК дерьмо и в том же духе...
Ответить
0
-1
Lion Killer (Львів)
10.05.2020 в 22:39
Куди цей неадекват-клоун пхається? Цирк тільки не на дроті, а на футболі...
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...