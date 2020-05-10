Олег Смалийчук: Хватит политических договорняков и схем. Я готов работать бесплатно

Бывший вице-президент "Карпат" и один из кандидатов на пост президента УПЛ Олег Смалийчук рассказал, на каких условиях готов работать в случае избрания.

"У нас исторически сложилось так, что сначала клубы выбирают президента, чтобы он руководил футболом, но в результате начинают руководить самим президентом. Президент УПЛ превращается в политическую фигуру, которая протирает штаны и получает зарплату.

Я готов год работать бесплатно. Ни у кого из вас, владельцы и президенты клубов, я не попрошу ни копейки. Но взамен дайте мне право выразить свою позицию при встрече с вами. Непопулярную позицию, которая вам, наверное, не понравится.

Вопрос "Жить или не жить" стоит очень остро. Не факт, что мы уже на дне, но очень к нему близки. Может так произойти, что уже не будет что спасать. Моя позиция простая: время политических договорняков и схематозов должно отойти в прошлое. Футбол в нашей стране должен стать как религия, а не игрушка в руках олигархов.

Я 20 лет живу в Европе, мне уже стыдно представляться менеджером из Украины. Я даже не говорю о качестве или картинке наших клубов. 8 из 10 воспитанников наших академий не выдерживают конкуренцию и критику в Европе. В итоге возвращаются в Украину, в теплую ванну.

Поэтому мы сейчас стоим на грани того, чтобы принимать волевые решения. Я никто, чтобы примирить конфликтующие стороны. Если вы сами не помиритесь и не поймете, что мы уже доигрались до того, что футбола в этой стране вообще может не стать, тогда вам не нужен ни президент, ни УПЛ.

Я прочитал устав этой организации. С помощью политических договорняков она превратилась в фейковую. Это – козел отпущения, а не организация. Или мы будем иметь сильную Премьер-лигу с сильным президентом, или ни я не интересен вам, ни вы не интересны мне", – заявил Олег Смалийчук.