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Экс-гендиректор Зари не понимает, почему клубы платят полиции за пребывание на матчах

Премьер-лига
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А перепадает ли что-то обычным полицейским, медикам и пожарным?

Экс-гендиректор Зари не понимает, почему клубы платят полиции за пребывание на матчах
Новина українською

Бывший гендиректор луганской "Зари" Сергей Рафаилов выразил удивление по поводу расходов футбольных клубов в Украине.

Не понимаю, почему Украина - единственное государство, где за лицензирование клубов берут деньги. УЕФА же денег не берет, когда дает лицензию на участие в еврокубках!.. А у нас берут деньги за аттестацию.

Удивляет Рафаилова и то, что украинские клубы вынуждены платить полиции за пребывание на матчах.

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Приходит милиция на стадион - клубы за это платят большие деньги, а еще за пожарную, скорую помощь.

Почему-то никто не берет деньги из участников митинга? А туда полиция тоже приходит! Хотя и на стадионе, и на митинге такие же граждане нашей страны! А нет, клуб должен за это платить. Если подсчитать за весь чемпионат - это серьезные деньги!

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В статье: Заря (Луганск) УЕФА Сергей Рафаилов полиция УПЛ УАФ
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Источник:
Вацко Live

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