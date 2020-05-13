Экс-гендиректор Зари не понимает, почему клубы платят полиции за пребывание на матчах

Бывший гендиректор луганской "Зари" Сергей Рафаилов выразил удивление по поводу расходов футбольных клубов в Украине.

Не понимаю, почему Украина - единственное государство, где за лицензирование клубов берут деньги. УЕФА же денег не берет, когда дает лицензию на участие в еврокубках!.. А у нас берут деньги за аттестацию.

Удивляет Рафаилова и то, что украинские клубы вынуждены платить полиции за пребывание на матчах.

Приходит милиция на стадион - клубы за это платят большие деньги, а еще за пожарную, скорую помощь.

Почему-то никто не берет деньги из участников митинга? А туда полиция тоже приходит! Хотя и на стадионе, и на митинге такие же граждане нашей страны! А нет, клуб должен за это платить. Если подсчитать за весь чемпионат - это серьезные деньги!