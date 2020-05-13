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Суркис о выборах президента УПЛ: Пока что мы не видели четкую программу ни одного из кандидатов

Премьер-лига
(1 голосов)

Пока что Динамо никого не поддерживает

Суркис о выборах президента УПЛ: Пока что мы не видели четкую программу ни одного из кандидатов
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказал позицию клуба относительно грядущих выборов президента УПЛ.

"На данный момент мы не видели четкую программу ни одного из кандидатов. На сегодняшний день футбольный клуб "Динамо" не определился с поддержкой кого-либо исключительно по этой причине.

Когда мы ознакомимся и поймем, что предлагают кандидаты на пост президента УПЛ, тогда и сделаем выбор. Если мы увидим реальный план действий, который поможет в развитии футбола и УПЛ, то поддержим этого человека", - сказал Суркис.

Напомним, что выборы президента главной футбольной лиги Украины должны состояться 25 мая. На пост президента УПЛ официально зарегистрированы 3 кандидата - Александр Шевченко, Михаил Метревели и Олег Смалийчук.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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