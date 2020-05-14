Президент Динамо прокомментировал окончательное решение по делу дисквалификации Беседина

Игорь Суркис, президент киевского "Динамо", объяснил позицию клуба по делу годичной дисквалификации нападающего Артема Беседина из-за допинга.

По словам господина Суркиса, клуб не подавал апелляцию, потому что согласен с решением.

Беседин ни в чем не виноват, но мы знаем, что за такие вещи очень строго наказывают. Дисквалификация могла быть и до 4 лет.

Мы поговорили с Бесединым, поговорили с адвокатом, и приняли решение ждать, будет ли подавать WADA апелляцию. Если бы они это сделали - подали бы и мы. Такие правила. Мы дождались, что они ее так и не подавали.