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Президент Динамо прокомментировал окончательное решение по делу дисквалификации Беседина

Премьер-лига
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Без апелляции

Президент Динамо прокомментировал окончательное решение по делу дисквалификации Беседина
Новина українською

Игорь Суркис, президент киевского "Динамо", объяснил позицию клуба по делу годичной дисквалификации нападающего Артема Беседина из-за допинга.

По словам господина Суркиса, клуб не подавал апелляцию, потому что согласен с решением.

Беседин ни в чем не виноват, но мы знаем, что за такие вещи очень строго наказывают. Дисквалификация могла быть и до 4 лет.

Мы поговорили с Бесединым, поговорили с адвокатом, и приняли решение ждать, будет ли подавать WADA апелляцию. Если бы они это сделали - подали бы и мы. Такие правила. Мы дождались, что они ее так и не подавали.

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Артем был убедительным в УЕФА. С учетом того, что Евро перенесли, а Беседин мечтает сыграть на Евро, он еще может доказать, что заслуживает места в обойме Шевченко.

Он будет иметь на это полгода и как раз ему карантин - на пользу. Он потерпит еще 5 месяцев и с 19 октября вернется к тренировкам, а с 19 декабря сможет уже и играть.

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В статье: Игорь Суркис Допинг Динамо (Киев) дисквалификация Артем Беседин
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