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Дикий: Клубы УПЛ договорились возобновить соревнования 30 мая, но это еще не утвержденное решение

Премьер-лига
(1 голосов)

Последнее слово остается за УАФ

Дикий: Клубы УПЛ договорились возобновить соревнования 30 мая, но это еще не утвержденное решение
Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о принятых клубами решениях по доигровке чемпионата.

"Сегодня на видеоконференции клубы УПЛ договорились: если будут благоприятные для этого условия и будет разрешение правительства, возобновить соревнования 30 мая. Но это еще не официальное решение. Таким оно будет после того, как исполнительный комитет УАФ утвердит календарь.

Также клубы договорились об остановке соревнований в чемпионатах U-19 и U-21. Также здесь еще будет официальное утверждение решения, по процедуре оно будет направлено в исполнительный комитет УАФ.

Все эти изменения клубы приняли единогласно. Все клубы ждут возобновления чемпионата с нетерпением, проводят для этого необходимые меры", – сказал Дикий.

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В статье: Украинская Премьер-лига Евгений Дикий коронавирус
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Источник:
Трибуна

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